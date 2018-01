Noch größeres Chaos bei den Sicherheitslücken in Intel-Prozessoren: Weil Updates im manchen Fällen Probleme verursachen, rät Intel von der Installation ab; unter anderem HPE, Ubuntu, Red Hat und VMware ziehen Updates zurück.

Die Probleme mit den Prozessorsicherheitslücken Meltdown und Spectre reißen nicht ab: Intel rät davon ab, die zuvor bereitgestellten CPU-Microcode-Updates einzuspielen, die zum Schließen der Sicherheitslücke Spectre Variante 2 (Branch Target Injection, BTI, CVE-2017-5715) nötig sind. Einige PC-Hersteller haben zuvor bereitgestellte BIOS-Updates mit diesem Microcode-Updates wieder von ihren Webseiten genommen. Auch einige Linux-Distributionen ziehen Microcode-Updates zurück.

In der Ubuntu Security Notice USN-3531-2 wird erklärt, wie man auf betroffenen Systemen dazu vorgehen sollte. Auch HPE, VMware und Red Hat haben bereits Updates zurückgezogen.

Damit dürfte sich der Zeitplan zur Bereitstellung von CPU-Microcode-Updates für ältere Prozessoren weiter verzögern. Die meisten Hersteller patchen zuerst ihre jüngsten Produkte und dann Zug-um Zug auch ältere.

Probleme bei Broadwell und Haswell

Laut Intel-Blog hat man mittlerweile die dort nicht genauer beschriebene Ursache für plötzliche Neustarts nach dem Einspielen der CPU-Microcode-Updates gefunden. Doch erst nach weiteren Tests will man die überarbeiteten Microcode-Updates freigeben. Bis dahin rät Intel davon ab, die bisherigen Updates einzuspielen. Von den am 18. Januar noch erwähnten Skylake-Problemen ist hier nun nicht mehr die Rede.

[Update:] Intel hat gestern auch die Informationsseite überarbeitet, die BIOS-Updates für die eigenen PC-Produkte wie die Mini-PCs der Baureihen NUC und Compute Stick auflistet. Dort sind derzeit sämtliche Angaben auf "TBD" (to be determined, also unklar) gesetzt, ehemals hier verlinkte BIOS-Updates sind verschwunden.

Weil unter den dort aufgelisteten Geräten auch welche mit Skylake- und Kaby-Lake-Prozessoren sind, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass Microcode-Updates gegen Spectre V2 auch bei diesen Systemen nicht reibungslos funktionieren.

Am 31. Januar will Intel die Seite erneut überarbeiten.

Unser Hotline-Tipp erklärt die Identifikation von Intel-Prozessoren anhand der Typenbezeichnung. Die letzten Generationen:

Core i3/i5/i7-8000: 8. Generation = Coffee Lake (2017)



Core i3/i5/i7-7000: 7. Generation = Kaby Lake (2016)



Core i3/i5/i7-6000: 6. Generation = Skylake (2015)



Core i3/i5/i7-5000: 5. Generation = Broadwell (2014)



Core i3/i5/i7-4000: 4. Generation = Haswell (2013)



Core i3/i5/i7-3000: 3. Generation = Ivy Bridge (2012)



Core i3/i5/i7-2000: 2. Generation = Sandy Bridge (2011)



