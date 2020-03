Neue CPU-Sicherheitslücke in AMD-Prozessoren laut AMD gar nicht neu

Eine neue Sicherheitslücke soll zur Abwechslung nicht Intels, sondern AMDs Prozessoren betreffen. Sicherheitsforscher der TU Graz und der Université Rennes missbrauchen einen Stromsparmechanismus, den AMD seit der CPU-Generation Bulldozer (FX-Serie) und auch bei Zen 2 (Ryzen 3000, Epyc 7002) einsetzt, um Daten aus dem Level-1-Daten-Cache (L1D) auszulesen. Laut AMD sollen bisherige Schutzmaßnahmen gegen die neu dokumentierten Sicherheitslücken greifen.

Die Prozessoren nutzen einen Cache Way Predictor: Über Bits im L1D-Cache und einer Vergleichstabelle versuchen die CPUs vorherzusagen, in welcher Speicherbank die Daten für den nächsten Cache-Zugriff liegen. Durch das Auslesen einer einzelnen Speicherbank anstelle des kompletten Cache spart der Prozessor Strom. Mittels Reverse Engineering gelang es den Sicherheitsforschern, einige Bits an "Meta-Daten" auszulesen.

Zwei Angriffsmöglichkeiten

"Collide+Probe" heißt der Angriff über einen geteilten logischen Kern (mittels Simultaneous Multithreading, SMT), ohne physische Speicheradressen zu kennen oder Speicher zu teilen. "Load+Reload" bringt Angreifern zuverlässigere Daten, erfordert aber Zugriff auf denselben CPU-Kern wie der anvisierte Prozess. Die Angriffe funktionieren beispielsweise über Javascript im Browser.

Die Sicherheitsforscher betonen, dass sich über die Techniken nur vergleichsweise wenig "Meta-Daten" auslesen lassen. Die Sicherheitslücke ZombieLoad, die ebenfalls die TU Graz entdeckte, lasse bei Intel-Prozessoren dagegen "tonnenweise tatsächlicher Daten durchsickern".

Laut AMD kein Problem

AMD schreibt im eigenen Sicherheits-Blog, dass es sich bei "Collide+Probe" und "Load+Reload" um keine neuen Angriffstypen handeln würde und zuvor bereitgestellte Schutzmaßnahmen die Prozessoren absichern. AMD war schon von Spectre-Angriffen betroffen, allerdings in einem weitaus geringeren Ausmaß als Intels CPUs.

AMD empfiehlt Nutzern, das BIOS, Betriebssystem, Software-Programme und Bibliotheken aktuell zu halten, um sich vor Seitenkanalangriffe zu schützen. (mma)