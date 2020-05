Neue Version: Drei Sicherheitslücken in Chrome geschlossen

Wer Chrome unter Linux, macOS oder Windows nutzt, sollte die aktuelle Version 81.0.4044.138 installieren. Darin haben die Entwickler drei Schwachstellen aus der Welt geschafft.

Wie aus einer Warnmeldung von Google hervorgeht, ist der Bedrohungsgrad als "hoch" eingestuft. Wie gewohnt hält Google sich mit Details zu den Lücken zurück, damit Angreifer so wenig Ansatzpunkte wie möglich haben.

Die knappen Angaben lassen vermuten, dass Angreifer durch das erfolgreiche Ausnutzen einer Schwachstelle (CV-2020-6831) einen Speicherfehler (Stack Buffer Overflow) provozieren könnten. Das resultiert in der Regel in einem Absturz der Anwendung. Oft gelangt so aber auch Schadcode auf Systeme.

Unter macOS und Windows findet die Aktualisierung automatisch statt. Wird das Dreipunktmenü oben rechts eingefärbt dargestellt, müssen Sie den Browser zum Abschluss der Installation lediglich neu starten. (des)