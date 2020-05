Noch bis Sonntag: heisec-Webinar-Bundles für Security- und Datenschutz-Profis

Wer bei Security und Datenschutz auf dem Laufenden bleiben will, muss sich ständig weiterbilden. Dabei helfen unsere unsere redaktionellen Webinare, die wir noch bis zum 10. Mai in besonders günstigen Paketen anbieten:

0) Die aktuellen April-Webinare zu Remote Desktop testen und absichern und IT-Security - aktuelles Wissen zum Schutz in der Krise mit den Schwerpunktthemen Homeoffice und Videoconferencing gibt es jetzt im Paket für 129 Euro (statt 188€).

1) Das Basis-Paket für 169 Euro (normal 237€) enthält drei Webinare zu den folgenden Themen (die Links führen zur ursprünglichen Ankündigung des Webinars, die mehr Informationen dazu liefert)

Gezielte Angriffe erkennen, verhindern und behandeln (ix-Ankündigung)

Was tun wenn's brennt - Auf den Ernstfall vorbereitet sein! (heisec-Ankündigung)

Recht für Admins - Was Techniker über den Datenschutz wissen müssen! (iX-Ankündigung)

2) Das zweite Paket für 199 Euro "Keine Chance für Emotet" (original 465€) enthält zusätzlich zum Basis-Paket unsere Webinare zu Emotet, die die typischen Schwachpunkte in Firmennetzen analysieren und ein gestaffeltes Schutzkonzept präsentieren:

Emotet bei Heise - Lernen aus unseren Fehlern (heisec-Ankündigung)

Emotet bei Heise - Online-Fachgespräch zum Schutz vor Cybercrime (heisec-Ankündigung)

3) Das große Komplettpaket für 249 Euro (normal 702€) enthält dann zusätzlich zu Paket 2 noch die Webinare zu:

DSGVO: Was wirklich wichtig ist - Löschen, Melden, Bußgelder! (iX-Ankündigung)

SSL/TLS richtig nutzen - Was Administratoren über den richtigen Einsatz von TLS wissen müssen (heisec-Ankündigung)

Systematische Sicherheit mit dem neuen IT-Grundschutz des BSI (iX-Ankündigung)

Zu 100% unabhängig

Alle Webinare sind in gewohnter heise-Security-Qualität – also von beziehungsweise mit Experten aus dem Umfeld der Redaktionen und zu 100% herstellerunabhängig. Sie richten sich an Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche, Netzwerkadministratoren und technische Experten in Unternehmen und Behörden.

Die Aufzeichnungen stehen zeitlich unbegrenzt als Streams zu Verfügung. Diese enthalten sofern vorhanden auch den Q&A-Teil. Außerdem enthalten Sie natürlich Zugriff auf die jeweils bereitgestellten, weiterführenden Materialien. Sie können alle Webinar-Pakete bis zum 10. Mai im heise-Shop erwerben. (ju)