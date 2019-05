Nvidia sichert Treibersoftware gegen verschiedene Angriffe ab

Angreifer könnten Windows PCs mit Grafikkarten der GeForce-, Quadro-, NVS- und Tesla-Serie von Nvidia attackieren. Das liegt an drei Sicherheitslücken (CVE-2019-5675, CVE-2019-5676, CVE-2019-5677) in der Treibersoftware. Keine der Lücken gilt als "kritisch". Zwei Schwachstellen hat Nvidia mit dem Bedrohungsgrad "hoch" eingestuft.

Setzen Angreifer an den Lücken an, könnten sie Systeme via DoS-Attacke lahmlegen, sich höhere Rechte aneignen und auf eigentlich abgeschottete Informationen zugreifen. Weitere Details zu den Lücken hat Nvidia in einer Warnmeldung veröffentlicht.

Abgesichert sind die Windows-Treiberversionen 425.51 und 430.64. Reparierte Ausgaben für weitere Grafikkartenmodelle sollen diese Woche folgen. (des)