Der Erpressungstrojaner Ordinypt hatte augenscheinlich großes Potenzial, in der deutschen IT-Landschaft Schaden anzurichten. Anscheinend wurde er aber nur an einen relativ kleinen Kreis aus Empfängern verteilt.

Der vermeintliche Kryptotrojaner Ordinypt (beziehungsweise HSDFSDCrypt) hatte das Potenzial, eine Lawine an infizierten Rechnern loszutreten. Die Drahtzieher hatten gut gemachte, in fast fehlerfreiem Deutsch verfasste Phishing-Mails an strategisch günstige Adressen in Personalabteilungen geschickt – bei Goldeneye waren dieser Strategie unzählige Firmen zum Opfer gefallen. Ordinypt wurde allem Anschein nach aber nur an relativ wenige Empfänger verteilt, von denen sich fast niemand mit dem als PDFs getarnten Delphi-Schadcode infizierte.

Und das, obwohl Ordinypt bereits seit gut zwei Wochen auf den Mailservern von heise-Security-Lesern eingegangen ist. Ein Leser registrierte nach eigenen Angaben die erste Phishing-Mail nach dem aktuellen Muster sogar schon Mitte Mai, allerdings damals mit einer Variante des Cerber-Trojaners im Anhang.

Die Verteilung von Ordinypt selbst scheint nur sehr spärlich passiert zu sein. Sicherheitsforscher Michael Gillespie, der den Trojaner entdeckt hatte, als Unbekannte eine Version der Erpresserbotschaft und später ein Sample des Trojaners auf seiner Webseite ID-Ransomware hochluden, hat seitdem lediglich einige Dutzend Anfragen von Opfern des Schadcodes erhalten. Die meisten dieser Zugriffe erhielt die Seite aus Deutschland, wie Gillespie gegenüber heise Security veranschaulichte.

Here's the past 7 days of submissions to ID Ransomware, nothing before the 6th (detected atleast). Used to call it "HSDFSDCRYPT", thus the two names. Pretty much only saw it for a few days. pic.twitter.com/gVxWZYXPwJ