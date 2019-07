Patchday: Android und das löchrige Media Framework

Besitzer von Google-Smartphones der Pixel-Serie sollten die Android-Version prüfen und ihr Gerät gegebenenfalls aktualisieren. Am Patchday im Juli hat Google wichtige Sicherheitsupdates zum Download freigegeben. Dem Unternehmen liegen eigenen Angaben zufolge derzeit keinerlei Informationen zu Angriffen vor.

Das Patch-Level 2019-07-01 enthält wichtige Software- und Systemupdates. Das Patch-Paket 2019-07-05 bereinigt Sicherheitsprobleme in verschiedenen Komponenten. In beiden Fällen schließen die Updates als "kritisch" eingestufte Sicherheitslücken, führt Google in einer Mitteilung aus.

Remote Code Execution

Besonders gefährliche Schwachstellen finden sich abermals im Media Framwork. Mit den Stagefright-Lücken schlägt sich Google schon seit 2015 herum. Um eine Attacke einzuleiten, muss ein Opfer nur eine von einem Angreifer präparierte Mediendatei öffnen. Anschließend soll der Ausführung von Schadcode nichts mehr im Wege stehen.

Weitere kritische Lücken klaffen im System und diversen Komponenten von Qualcomm. Andere Hersteller von Android-Smartphones wissen Google zufolge seit einem Monat von den Schwachstellen – nun liegt es an diesen, die Lücken zu schließen. Leider bekommt nur ein Bruchteil der Geräte Sicherheitsupdates. Immerhin versorgen beispielsweise BlackBerry, LG und Samsung einige Serien monatlich mit Updates (siehe Kasten rechts).

Pixel-Besitzer aufgepasst: Im Oktober dieses Jahres läuft die Versorgung mit Sicherheitsupdates für die ersten Pixel-Serien aus. Nexus-Geräte bekommen schon seit November 2018 keine Sicherheitsupdates mehr. (des)