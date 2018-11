Sicherheitsupdate: Google macht Chrome sicherer

Google hat Chrome in der aktuellen Version 70.0.3538.110 für Linux, macOS und Windows abgesichert. Es ist davon auszugehen, dass alle vorigen Ausgaben bedroht sind. Wer den Browser nutzt, sollte ihn zügig aktualisieren.

Setzen Angreifer an der Sicherheitslücke (CVE-2018-17479) an, sollen sie einen Speicherfehler (use-after-free) im Grafikprozessor initiieren können. So etwas führt in der Regel zur Ausführung von Schadcode. In einer Sicherheitswarnung stuft Google das Angriffsrisiko mit "hoch" ein.

Weitere Details zu möglichen Angriffen wollen die Entwickler erst veröffentlichen, wenn der Großteil der Chrome-Nutzer die aktuelle Version installiert haben. (des)