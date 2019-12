Sicherheitsupdate: Schwachstelle in Google Chrome geschlossen

Der Webbrowser Chrome ist verwundbar. Google stuft das von der nun geschlossenen Sicherheitslücke (CVE-2019-13767) ausgehende Risiko als "hoch" ein.

Was nach einer erfolgreichen Attacke geschehen kann, geht aus einer Sichehreitswarnung von Google nicht hervor. Dort steht nur, dass Angreifer einen Speicherfehler (use after free) provozieren könnten. So etwas resultiert in der Regel im Absturz einer Anwendung oder sogar der Ausführung von Schadcode.

Betroffen ist Chrome unter Linux, macOS und Windows. Abgesichert ist die Version 79.0.3945.88. Beispielsweise unter Windows sollte eine Aktualisierung automatisch stattfinden.

Um zu prüfen welche Ausgabe auf dem eigenen Computer installiert ist, klickt man oben rechts auf die drei vertikalen Punkten und ruft dann die Punkte Hilfe, Über Google Chrome auf. Damit startet man auch den manuellen Update-Prozess. (des)