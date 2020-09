Cisco Sicherheitsupdates: Jabber + präparierte Nachricht = Schadcode

Wenn der Windows-Client von Cisco Jabber in Unternehmen zum Einsatz kommt, sollten Admins die Anwendung aktualisieren. Andernfalls könnten Angreifer den Chat-Client attackieren und im schlimmsten Fall mit vergleichsweise wenig Aufwand Schadcode auf Computern ausführen.

Um die als "kritisch" eingestufte Jabber-Lücke (CVE-2020-3495) erfolgreich auszunutzen, müssen Angreifer Cisco zufolge lediglich präparierte Extensible-Messaging-and-Presence-Protocol-Nachrichten (XMPP) verschicken. Aufgrund einer unzureichenden Prüfung könnten sie so Schadcode mit den Nutzerrechten des Opfers ausführen.

Für eine weitere Attacke auf Jabber müsste ein Opfer nur auf einen Link klicken und Angreifer könnten anschließend eigene Befehle auf Systemen ausführen. Das von der Lücke (CVE-2020-3430) ausgehende Risiko ist als "hoch" eingestuft. Diese Einschätzung gilt auch für die beiden Schwachstellen (CVE-2020-3473, CVE-2020-3530) im Router-Betriebssystem IOS XR. Hier könnten sich bereits authentifizierte Angreifer zu Admins hochstufen.

Bedrohungsgrad "mittel"

Weitere Schwachstellen betreffen Email Security Appliance, Enterprise NFC Infrastructure, FXOS, Small Business RV340 Series Router, und Webex Meetings/Training. Setzen Angreifer an den Lücken erfolgreich an, könnten sie zum Beispiel Informationen leaken oder Software per DoS-Attacke abschießen.

Liste nach Bedrohungsgrad absteigend sortiert:

(des)