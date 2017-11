In Ciscos WebEx Network Recording Player klafft eine als kritisch eingestufte Sicherheitslücke. Darüber hinaus veröffentlicht der Netzwerkausrüster Patches für mehr als ein Dutzend weitere Produkte.

Der WebEx Network Recording Player ist durch eine als kritisch eingestufte Sicherheitslücke verwundbar. Für einen erfolgreichen Übergriff muss ein Angreifer sein Opfer dazu bringen, etwa eine Datei zu öffnen. Anschließend soll er Schadcode ausführen können..

Außerdem kümmert sich Cisco nochmals um die KRACK getaufte WLAN-Lücke und stellt Sicherheitsupdates für weitere Produkte bereit. Hier ist das Angriffsrisiko mit "hoch" eingestuft.

Die weiteren Schwachstellen in der Liste stuft Cisco mit "mittel" ein.

[UPDATE, 30.11.2017 14:15 Uhr]

In der ersten Version der Meldung war die Rede von Lücken in Firepower 9000, UCS und NX-OS. Der Text dazu wurde gelöscht, da die Lücken schon seit Anfang 2016 bekannt sind. Cisco hat in den Sicherheitswarnungen Meta-Daten aktualisiert, sodass die Warnungen in deren System mit aktuellem Datum nach oben gerutscht sind. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. (des)