Sicherheitsupdates: Root-Lücken gefährden IP-Telefone von Cisco

Angreifer könnten unter anderem IP-Telefone von Cisco über "kritische" Sicherheitslücken attackieren und beispielsweise Schadcode mit Root-Rechten ausführen. Darüber hinaus gibt es noch wichtige Sicherheitspatches für unter anderem Aironet Series Access Points, Webex Network Recording Player und Wireless LAN Controller.

Angreifer mit Root-Rechten

Aufgrund eines Fehlers (CVE-2020-3161) im Webserver von einigen IP-Telefonen, könnten Angreifer Geräte direkt über das Internet ohne Authentifizierung attackieren. Das kann zu einem Absturz der Telefone führen (DoS-Attacke). Cisco zufolge ist sogar die Ausführung von Schadcode mit Root-Rechten vorstellbar.

Aufgrund einer unzureichenden Überprüfung von Netzwerkverkehr könnten Angreifer Attacken mit dem Versenden von präparierten HTTP-Anfragen einleiten. Davon sind ausschließlich die folgenden Produkte betroffen, wenn der Web-Zugriff aktiviert ist. Die Option ist standardmäßig deaktiviert.

IP Phone 7811, 7821, 7841, and 7861 Desktop Phones

IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, and 8865 Desktop Phones

Unified IP Conference Phone 8831

Wireless IP Phone 8821 and 8821-EX

Die zweite kritische Lücke (CVE-2020-1421) in IP-Telefonen findet ihren Ursprung in der Web-Applikation der Geräte. In diesem Fall sind ebenfalls Attacken aus der Ferne ohne Anmeldung möglich. Auch hier kann von Angreifern versendeter HTTP-Traffic für einen DoS-Zustand oder Remote Code Execution mit Root-Rechten führen.

Für eine erfolgreiche Attacke muss erneut der Web-Zugriff möglich sein. Ist das gegeben, sind ausschließlich folgende Telefone betroffen:

Noch mehr gefährliche Lücken

Cisco UCS Director und UCS Director Express sind über neun Sicherheitslücken in der REST API angreifbar. Davon ist eine Schwachstelle (CVE-2020-3243) mit dem Bedrohungsgrad "kritisch" eingestuft. Hier könnte Angreifer die Authentifizierung umgehen und Befehle mit Admin-Rechten ausführen.

Weiterhin gibt es noch weitere Schadcode-Attacken und mehrere Directory-Traversal-Lücken. Über letztere könnten Angreifer auf eigentlich abgeschottete Daten zugreifen. Wireless LAN Controller und Aironet Series Access Points könnten DoS-Attacken zum Opfer fallen. Ciscos Webex-Software ist unter Windows für Schadcode-Attacken anfällig. Diese Schwachstellen sind mit dem Angriffsrisiko "hoch" eingestuft.

Liste nach Bedrohungsgrad absteigend sortiert:

(des)