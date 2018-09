Die neue Version des Sicherheitstools Desinfec't ist da und liegt dem Sonderheft c't wissen als Heft-DVD bei. Die Ausgabe ist ab sofort im Handel erhältlich.

Das aktuelle Sonderheft c't wissen Desinfec't 2018/19 ist nun auch am Kiosk erhältlich. Auf der Heft-DVD befindet sich eine neue und komplett überarbeitete Version von Desinfec't, dem Sicherheitstool der c't-Redaktion. Mit dem Notfallsystem kann man Windows-PCs auf Trojaner untersuchen und mit verschiedenen Tools reparieren und Daten retten.

Das Heft kostet 12,90 Euro. Für das E-Paper inklusive Downloadcode fallen 9,90 Euro an. Alternativ kann man die digitale Ausgabe auch für 19,90 Euro auf einem USB-Stick erwerben, von dem direkt Desinfec't startet.

Retter in der Not

Desinfec't ist ein Linux-Live-System, dass direkt von DVD oder USB-Stick startet. Es bringt vier Virenscanner von Avira, Eset, F-Secure und Sophos mit. Damit kann man eine Windows-Installation auf Trojaner untersuchen und diese gegebenenfalls entfernen. Die AV-Anbieter stellen ein Jahr lang kostenlose Signaturpdates bereit, damit die Scanner auch auf aktuelle Schädlinge anschlagen.

Die Benutzeroberfläche ist bewusst einfach gehalten, damit auch Computer-Einsteiger die Viren-Jagd einleiten können. Für Onkel und Tanten gibt es den Easy-Scan-Modus. Hier lenkt nichts vom Scannen ab. Wer gar nicht zurechtkommt, kann mit der integrierten Fernwartungssoftware Teamviewer Hilfe beim Familien-Admin rufen. Der kann sich dann auf einen sich verdächtig verhaltenen Computer hin zuschalten und nach dem Rechten sehen.

Desinfec't bringt neben den AV-Scannern noch Werkzeuge mit, um Computerprobleme einzugrenzen. So kann man beispielsweise Hardware-Komponenten prüfen und Schwierigkeiten in Netzwerk auflösen. Mit Datenrettungstools kann man sogar unter gewissen Umständen versehentlich gelöschte Fotos wiederholen. Das Notfallsystem bietet sich auch an, um wichtige Daten von einem Windows-PC zu kratzen, der nicht mehr startet. Wie das alles geht, beschreiben einfach verständliche Artikel im Heft.

Das ist neu

Die aktuelle Version setzt auf Ubuntu 18.04 LTS und bringt für noch mehr Kompatibilität verschiedene Kernel-Versionen mit. Wer alte Hardware einsetzt, kann sein Glück mit dem Kernel 4.4 im 32-Bit-Modus versuchen. Zudem ist der 4.18-Kernel mit dabei, der sich an Nutzer brandneuer Hardware mit einem 64-Bit-System richtet. Wie man Desinfec't mit verschiedenen Kerneln bootet, steht im Heft.

Im heise Shop kostet das Heft 12,90 Euro. Die Versandkosten entfallen bis zum 24. September 2018. Die digitale Version schlägt mit 9,99 Euro zu Buche; sie ist ebenfalls im Heise-Shop erhältlich oder über die c't-App für Android und iOS.

Wer das Heft digital kauft, bekommt einen personalisierten Downloadlink für das ISO-Image von Desinfec't. Heft-Besitzer müssen lediglich den auf der DVD aufgedruckten Code an uns schicken und bekommen dann ebenfalls einen Link zum Image. Der 16-GByte-Stick mit dem Heft und Desinfec't kostet 19,90 Euro und ist ab sofort vorbestellbar. Die Sticks befinden sich derzeit in der Produktion und gehen voraussichtlich ab KW 38 in den Versand. (des)