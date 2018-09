(Bild: blog.torproject.org)

Die Version 8.0 des anonymisierenden Tor-Browsers steht bereit – unter anderem mit neuen Sprachen und vereinfachtem Bridge Fetching.

Ab sofort ist Version 8.0 als erste stabile Version der 8er-Reihe des Tor Browsers verfügbar. Sie ist zugleich auch das erste stabile Release des anonymisierenden Browsers, das auf dem im Mai dieses Jahres veröffentlichten Firefox 60 ESR (Extended Support Release) basiert.

In einem Blogeintrag betonen die Entwickler, sich in Version 8.0 vor allem auf eine verbesserte User Experience konzentriert zu haben. Optisch zeigt sich das unter anderem in einer vollständig überarbeiten Landingpage, die sich an einem internen Styleguide des Tor-UX-Teams orientiert. Neun neu hinzugekommene Sprachpakete (Katalanisch, Irisch, Indonesisch, Isländisch, Norwegisch, Dänisch, Hebräisch, Schwedisch und traditionellem Chinesisch) bieten zusätzlichen Komfort.

Vereinfachtes Bridge Fetching

Neue Bridge-IPs gibt's jetzt ganz einfach nach korrekter Captcha-Eingabe. (Bild: blog.torproject.org)

Von staatlicher Zensur betroffene Nutzer profitieren in Version 8.0 vor allem von einem vereinfachten "Bridge Fetching". Bridges sind alternative Eingangsknoten (entry nodes) ins Tor-Netz, die nicht öffentlich abrufbar sind und Nutzern den Zugang trotz staatlicher Zensur ermöglichen. Während das Anfordern zusätzlicher Bridges in früheren Browserversionen der Besuch einer Website oder das Schreiben einer E-Mail erforderte, genügt seit Version 8.0 das Lösen eines Captchas im Tor-Launcher. Die Tor-Entwickler hoffen, durch diese vereinfachte Vorgehensweise noch mehr Menschen uneingeschränkten und (weitgehend) anonymen Internetzugriff zu ermöglichen.

Tor Browser 8.0 steht sowohl auf der Browser-Projektseite als auch im Distribution Directory des Tor-Projekts zum Download bereit. Weitere Informationen zu Neuerungen und kleineren Bugfixes sind dem Blogeintrag zu entnehmen.

Ebenfalls verfügbar: Neue Alpha-Version 8.5a1

Zeitgleich mit dem Stable Release ist auch eine neue Alpha-Version des Tor-Browsers, nämlich 8.5a1, erschienen. Laut Blogeintrag umfasst sie die mit 8.0 eingeführten Verbesserungen, wichtige Sicherheitsupdates für Firefox als Tor-Browser-Fundament sowie ein Update des in den Browser integrierten Tor-Clients auf Version 0.3.4.7-rc.

Auch die neue Alpha gibt es auf der Browser-Projektseite und im Distribution Directory.

Siehe dazu auch: