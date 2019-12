Nvidia-Updates: Attacken auf Mercedes-Modelle und selbstfahrende Autos möglich

Nvidias System-on-a-Chip (SoC) Tegra ist verwundbar. Angreifer könnten damit ausgestattete Geräte attackieren und im schlimmsten Fall Schadcode ausführen. Aktualisierte Treiber sollen die Sicherheitsproblematik lösen.

Der Tegra-Chip kommt unter anderem in Android-Tablets, dem Infotainmentsystem MBUX von Mercedes Benz, Nintendos Spielkonsole Switch und der hauseigenen KI-Plattform Jetson zum Einsatz. Davon ist auch der KI-Chip Xavier betroffen, den beispielsweise Bosch in selbstfahrenden Autos nutzt. Wie man einer Sicherheitswarnung von Nvidia entnehmen kann, gilt das Angriffsrisiko durchweg als "hoch".

Neben der Ausführung von Schadcode könnten Angreifer Geräte auch via DoS-Attacke außer Gefecht setzen, Informationen abziehen oder sich höhere Nutzerrechte erschleichen. In allen Fällen könnten Angreifer durch fehlende Überprüfungen Speicherfehler auslösen, um einen Fuß in Systeme zu setzen. In der Warnmeldung findet man weitere Infos zu den CVE-Nummern der Sicherheitslücken und den abgesicherten Versionen. (des)