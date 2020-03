VMware: Angreifer könnten virtuelle Maschinen abschießen

Verschiedene Anwendungen von VMware für macOS und Windows zum Erstellen und Managen von virtuellen Maschinen sind über zwei Sicherheitslücken angreifbar.

Setzen Angreifer an der Lücke (CVE-2020-3950) in Fusion, Horizon Client, VMware Remote Console (VMRC) und Workstation an, könnten sie virtuelle Maschinen via DoS-Attacke ausknipsen oder sich Root-Rechte verschaffen. Wie aus einer Warnmeldung von VMware hervorgeht, ist dafür ein fehlerhafter Umgang mit Setuid-Bibliotheken verantwortlich. Das Angriffsrisiko ist als "hoch" eingestuft.



Die zweite Schwachstelle (CVE-2020-3951) betrifft die virtuelle Druck-Funktion Cortado Thinprint. Für eine erfolgreiche Attacke muss ein Angreifer Zugriff auf die Druck-Funktion haben. Dann könnte er diese mittels einer DoS-Attacke lahmlegen. Der Bedrohungsgrad ist mit der Einstufung "niedrig" versehen.

Die Ausgaben Fusion 11.5.2, Horizon Client 5.4.0, VMRC 11.0.1 und Workstation 15.5.2 sind abgesichert. (des)