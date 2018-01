An seinem ersten Patchday des Jahres dichtet Adobe einen Speicherfehler im Flash Player ab, der zu einem Informationsleck führen kann.

Anlässlich seines Januar-Patchdays schließt Adobe eine Sicherheitslücke im Flash Player, die zu einem Informationsleck führen kann. Der Speicherfehler (Out of bounds) trägt die CVE-Nummer 2018-4871 und wurde anonym über Trend Micros Zero Day Initiative an Adobe herangetragen. Der Hersteller ordnete der Lücke den zweithöchsten Schweregrad "wichtig" zu, bislang seien keine Fälle bekannt, in denen die Schwachstelle für Angriffe missbraucht wurde. Betroffen sind alle Versionen des Flash Player bis einschließlich 28.0.0.126 auf allen unterstützten Plattformen.

Für Abhilfe sorgt Version 28.0.0.137, die sich wie gewohnt als Desktop-Runtime für Windows und Linux direkt bei Adobe beziehen lässt. Um die Aktualität des Plug-ins für den Chrome-Browser kümmert sich Google; in Kürze erscheint voraussichtlich eine neue Chrome-Version, welche die aktuelle Flash-Version enthält. Das Flash-Plug-in für Edge und Internet Explorer bringt Microsoft über Windows Update auf den aktuellen Stand. (rei)