Bei den Windows-Updates gegen Spectre und Meltdown blieb letzteres auf 32-Bit-Systemen bislang ungepatcht. Nun gibt es auch dafür ein erstes Update. Zudem sollen die Startprobleme mit älteren AMD-PCs behoben sein.

Im Laufe der vergangenen Tage hat Microsoft für alle derzeit unterstützten Windows-Ausgaben aktualisierte Versionen der Patches gegen die Angriffsszenarien Meltdown und Spectre veröffentlicht, die auf älteren AMD-Systemen nicht mehr zu Startproblemen führen sollen. Zudem liegt nun für die aktuelle Windows-10-Ausgabe Version 1709 (Fall Creators Update) ein gesondertes Update für 32-Bit-Systeme vor, das dort nun laut Microsofts eigenem Prüf-Tool auch den Meltdown-Patch mitbringt, der bislang den 64-Bit-Ausgaben vorbehalten war. Die Patch-Stände sind derzeit:

Version 1709 x64 speziell für ältere AMD-PCs (funktioniert im Test auch mit anderen): KB4073290 (Build 16299.194)

Version 1709 x64 für Intel und neue AMD-PCs: KB4056892 (Build 16299.192)

Version 1709 x32: KB4073291 (Build 16299.201 – inkl. Meltdown-Patch)

Version 1703: KB4057144 (Build 15063.877)

Version 1607: KB4057142 (Build 14393.2035 – Microsoft spricht von .2034)

Version 1511: KB4075200 (Build 10586.1358)

Version 1507: KB4075199 (Build 10240.17741)

Windows 8.1: KB4073576

Windows 7: KB4073578

In einem ersten Test bekam ein System mit Windows 10 Version 1709 in der 32-Bit-Variante den Patch KB4073291 noch nicht automatisch. Der für AMD korrigierte Patch für Windows 10 Version 1709 x64 lässt sich auch problemlos auf anderen PCs mit dem gleichen Betriebssystem installieren.

Magere Dokumentation

In Sachen Dokumentation liefert Microsoft nur unvollständiges ab. Zum einen sind zwei Build-Nummern für Windows 10 nicht dokumentiert: Das Einspielen des Updates mit AMD-Korrektur für Version 1709 (Fall Creators Update) hebt die Build-Nummer auf 16299.194 an – offenbar nur eine fehlerbereinigte Version der .192er-Version von Anfang Januar. Das Einspielen des jüngsten Patches für Version 1607 (Anniversary Update) resultiert in unseren Tests stets einem System mit der Build-Nummer 14393.2035, die von Microsoft genannte .2034 tauchte bislang nicht auf.

Besitzer der von den Bootproblemen betroffenen älteren AMD-Systeme mit Windows 7 und 8.1 lässt Microsoft experimentieren: Zwar stehen Downloads für solche Systeme bereit (KB4073576 für Windows 8.1, KB4073578 für Windows 7), doch ob diese die fehlerhaften Updates ersetzen oder ergänzen, verrät Microsoft nicht. Anhand der Download-Größen in Microsofts Update-Katalog lässt sich immerhin erahnen, dass sie einfach die fehlerhaften Security-Only-Pakete von Anfang Januar ersetzen (KB4056898 bzw. KB4056897). (jss)