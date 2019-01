Workshops auf der secIT 2019: "Windows-Umgebungen effektiv verrammeln"

Auf dem IT-Security-Event secIT 2019 in Hannover haben die Redaktionen von c't, heise Security und iX nicht nur die Sprecher und Themen vieler Vorträge kuratiert, sondern auch Dozenten für Workshops ausgesucht. Nun ist das redaktionelle Programm komplett online. Tickets gibt es im Onlineshop.

Echte Fachkompetenz

Den Auftakt der Workshops am 13. März 2019 bildet Constantin Tschürtz, Cirosec-Berater, mit dem Thema "Typische Sicherheitsdefizite in Windows-Umgebungen und was man dagegen tun kann". Darin zeigt er gängige Vorgehensweisen von Angreifern auf, um in Unternehmensinfrastrukturen auf Windows-Basis einzusteigen. Er spricht über 2018 besonders häufig ausgenutzte Schwachstellen, erläutert Konfigurationsfehler und wie man diese beheben kann.

Im zweiten redaktionellen Workshop am ersten Tag der secIT guckt Kevin Wennemuth, Senior IT Security Consultant, durch die Augen eines Angreifers auf Ihr Unternehmen. Der Workshop "Security-Architektur – Ihr Unternehmen aus der Sicht eines Angreifers" hilft Sicherheitsverantwortlichen die Security-Strategie von Unternehmen besser einschätzen zu können. Natürlich gibt es im Verlauf auch konkrete Schritte für ausgebaute Sicherheitskonzepte inklusive einer Zeitplanerstellung für die Umsetzung.

Schwachstellen ausfindig machen

Am 14. März stehen beide Workshops im Zeichen von Pentests. Als Erstes geht Sebastian Schreiber, Geschäftsführer SySS GmbH, die "Steuerung von Pentests in Großunternehmen" an. Dabei gibt er Tipps, wie man regelmäßig effektiv Schwachstellentests durchführt. Zudem gibt er einen Ausblick auf neue Trends in diesem Bereich und rechtliche und ethische Aspekte.

Im Workshop "Webapplikationen: Nutzung und Automation von Open-Source-Securityanalysetools" lernen die Teilnehmer, wie sie Webanwendungen mit Open-Source-Tools auf Sicherheit abklopft. Dieses Wissen sorgt für nachhaltige Sicherheit von Softwareentwicklungen und Projekten. Der Dozent ist Christian Schneider, Freiberuflicher Whitehat Hacker, Trainer und Security-Architekt.

Wer an einem redaktionellen Workshop teilnehmen möchte, muss diesen zusätzlich zu einem Tagesticket dazu buchen. Ein Tag auf der Security-Veranstaltung inklusive Workshop kostet dementsprechend 215 Euro. Da die Teilnehmerzahlen der Workshops begrenzt sind, sollten Interessierte am besten gleich unseren Ticketshop besuchen und buchen.

Noch mehr Fachwissen

Die secIT 2019 bietet aber noch viel mehr: Bereits am 12. März 2019 finden die zwei ganztägigen Workshops "Sicheres Single Sign-on in Kerberos-Umgebungen" und "Hacking und Härtung von Windows-Systemen" statt.

Außerdem gibt es auf den zwei Bühnen jede Menge spannende redaktionell ausgewählte Vorträge. Zusätzlich bieten auch unsere Partner Vorträge, Workshops und 35 Expert Talks an. Neben den Vorträgen können sich Besucher noch in der Ausstellung auf 3400 qm verschiedene Sicherheitslösungen und Schutzkonzepte zeigen lassen.

Podiumsdiskussion und Party

Am Ende des ersten Tages gibt es noch eine Podiumsdiskussion um die Zukunft der IT-Security. Daran nehmen Vertreter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), des Cyber Emergency Response Team (CERT) der Telekom, Microsoft und der unabhängigen Organisation AV-Test teil.

Am Abend gibt es noch die secIT-Party. Dort können Besucher in ungezwungener Atmosphäre mit Anbietern und Redakteuren netzwerken.

Jetzt Ticket sichern

Die secIT findet am 13. und 14. März 2019 im Hannover Congress Centrum (HCC) statt. Ein Tagesticket im Ticketshop kostet 65 Euro. (des)