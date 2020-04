heisec-Webinar: IT-Security - aktuelles Wissen zum Schutz in der Krise

Oberste Priorität für die meisten ITler hat derzeit die Aufgabe, "den Laden in der Krise am Laufen zu halten". Also müssen unter anderem Möglichkeiten für Homeoffice, Videconferencing firmenweit eingeführt oder zumindest deutlich aufgestockt werden. Doch spätestens nach dem ersten Krisenmanagement sollte man sich auch wieder um Security und Datenschutz kümmern. Also konkret: Was bedeuten all diese mehr oder wenig hastig eingeführten Änderungen eigentlich für die Sicherheit unserer IT und der wichtigen Daten?

Dazu bietet heise Security am 30. April 2020, 11 Uhr das Webinar IT-Security - aktuelles Wissen zum Schutz in der Krise an, das Admins in etwa einer Stunde einen kompakten Überblick über die aktuelle Gefahrenlage präsentiert und es Ihnen erleichtert, die Bedeutung der vielen Neuerungen besser einzuschätzen und die damit verbundenen Gefahren für Ihre Firmen-IT zu minimieren.

Zu 100% herstellerunabhängig

Die konkreten Themen des Webinars im einzelnen sind:

Cybercrime springt auf den Corona-Zug auf - was passiert da gerade und worauf muss ich mich gefasst machen. (Jürgen Schmidt, heise Security)

springt auf den Corona-Zug auf - was passiert da gerade und worauf muss ich mich gefasst machen. (Jürgen Schmidt, heise Security) Homeoffice : Was bedeutet es für die Firmen-IT-Security, wenn alle plötzlich zu Hause arbeiten? Wie kann ich die Risiken abschätzen und minimieren? (Jörg Riether, IT-Admin und iX-Autor)

: Was bedeutet es für die Firmen-IT-Security, wenn alle plötzlich zu Hause arbeiten? Wie kann ich die Risiken abschätzen und minimieren? (Jörg Riether, IT-Admin und iX-Autor) Videoconferencing ist das Gebot der Stunde. Wie unterscheiden sich Teams, Zoom, Goto, Jitsy & Co in Hinsicht auf Security und Privacy? (Stephan Hansen-Oest, Fachanwalt für IT und Datenschutz)

Das Webinar ist zu 100 Prozent herstellerunabhängig; Themen und Referenten wurden ausschließlich von der der heise-Security-Redaktion ausgewählt. Es richtet sich an IT-Security- und Datenschutzverantwortliche vor allem auch in kleineren und mittleren Unternehmen. Das Webinar wird insgesamt etwa 90 Minuten dauern und bietet im Anschluss an die Vorträge auch reichlich Zeit für Ihre Fragen. Die Teilnahme kostet 109 Euro. Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie auf der Webinar-Webseite:

(ju)