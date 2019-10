heisec-Webinar am Mittwoch: Richtige Vorbereitung auf den IT-Ernstfall

Bei IT-Security-Vorfällen wie den grassierenden Emotet-Infektionen entscheiden oft die ersten Stunden und Tage, wie hoch der Schaden ausfällt. Mit der richtigen Vorbereitung kann man oft das Schlimmste vermeiden. Das heise Security-Webinar Was tun, wenn’s brennt – Auf den Ernstfall vorbereitet sein klärt die rechtlichen Rahmenbedingungen und gibt praktische Tipps zur Vorbereitung.

Heise-Justiziar Jörg Heidrich und heise-Security-Chef Jürgen Schmidt beleuchten dabei Anforderungen des Datenschutzes, technische Maßnahmen und geben organisatorische Tipps, die sie mit Beispielen aus der Praxis anreichern. Dabei gehen sie insbesondere auch auf die Erkenntnisse aus dem Emotet-Vorfall bei Heise ein.

Stand der Technik & Co: Rechtliche Anforderungen an die IT-Sicherheit

Technische Risikovorbereitung: Verantwortlichkeiten, Ressourcen, Offline-Dokumentationen, DDos-Protection

Umgang mit Krisen: Wie finde ich Profis zu meiner Unterstützung und wie binde ich diese ein?

Meldepflichten & Bußgelder

Aufräumen nach dem Vorfall

Das Webinar findet am Mittwoch, den 30. Oktober um 11:00 statt und bietet reichlich Zeit für Fragen und Antworten. Es richtet sich an Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche, Netzwerkadministratoren und technische Experten in Unternehmen und Behörden. Die Teilnahme kostet 99 Euro.

(ju)