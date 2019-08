l+f: NULL ist ein notorischer Falschparker

Im legendären XKCD-Comic Exploits of a Mom löscht der vollständige Vorname von Bobby Tables ( Robert'); DROP TABLE Students;-- ) via SQL-Injection die Datenbank einer Schule. Etwas ähnliches hatte der Sicherheitsforscher Droogie im Sinn, als er sich in Kalifornien das Wunschkennzeichen "NULL" besorgte.

Die Zeichenkette steht in vielen IT-Zusammenhängen für "undefiniert"; die Hoffnung des Pranksters war, die Abrechnung von Strafzetteln durcheinander zu bringen. Das gelang auch – aber nicht ganz so, wie gewünscht: Der Forscher erhielt plötzlich tausende von Knöllchen zugestellt, deren Verursacher sich nicht ermitteln ließ und deren Kennzeichen deshalb NULL war.

Mehr Infos lost+found Die heise-Security-Rubrik für Kurzes und Skurriles aus der IT-Security. Alle l+f Meldungen in der Übersicht

mehr anzeigen

(ju)