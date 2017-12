Am Anfang waren es nur 123 gekaperte Überwachungskameras in Washinton DC …

Hacker sind in Überwachungskameras und schließlich in das Computersystem der Polizei von Washington DC eingestiegen. Anschließend sollen sie von den Computern der Behörde Spam-Mails mit dem Erpressungstrojaner Cerber verschickt haben. Das geht aus einer Aussage des US Secret Service hervor.

Die Hacker sollen 123 der 187 über Washington DC verteilten Überwachungskameras für öffentliche Orte gehackt haben. Anschließend haben sie sich höhere Rechte erschlichen und sind so in das Netzwerk der Polizei gekommen. Dann haben sie via RDP aus der Ferne auf die Computer der Polizei zugegriffen und tausende von Spam-Mails verschickt.

Für die Bereinigung musste die Behörde dem Bericht zufolge ihr System für drei Tage herunterfahren. Mittlerweile wurden die Hacker verhaftet.



