secIT by Heise 2020 aufgrund des Coronavirus abgesagt

In enger Abstimmung mit der Region Hannover und dem Gesundheitsamt hat die Heise Medien GmbH entschieden, die secIT 2020 aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus abzusagen. Der Verlag bedauert, dass er sich zu dieser Entscheidung gezwungen sieht, doch die Gesundheit der Aussteller, Besucher und Referenten sowie der Mitarbeiter hat absolute Priorität.

Da sich in diesem Jahr leider kein adäquater Ersatztermin mehr realisieren lässt und viele Referenten ihre interessanten Themen und Vorträge bereits fertiggestellt haben, arbeitet das Organisationsteam mit Hochdruck daran, die Veranstaltung auf virtuelle Beine zu stellen, sodass Teilnehmer auch ohne Ansteckungsgefahr in den Genuss einer Vielzahl an spannenden Fachvorträgen kommen können.

Das Team hofft, Sie können unsere Entscheidung nachvollziehen und halten der secIT auch weiterhin die Treue. Der Verlag würde sich sehr freuen, Sie vom 23. bis 25. Februar 2021 auf der nächsten secIT in Hannover begrüßen zu dürfen. (des)