Russische Trolle: Manipulationen via Instagram

Hillary Clinton als Antifeministin – mit solche Posts wollen russische Trolle den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächen.

Die russischen Internettrolle im Staatsdienst haben noch deutlich stärker auf die Öffentlichkeit Einfluss genommen als bislang bekannt – und sie sind scheinbar immer noch aktiv. Das ist das Ergebnis zweier Studien für den Geheimdienstausschuss des US-Senats. Die Berichte legen dar, dass es bei den Kampagnen während der Präsidentschaftswahl 2016 nicht primär darum gegangen war, Donald Trump zum Sieg zu verhelfen. Stattdessen legten sie es darauf an, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den USA zu schwächen, Vertrauen in die Institutionen und vor allem Wahlen zu untergraben und die öffentliche Debatte zu vergiften.

Eine wichtige Erkenntnis der Experten ist, dass Instagram für die Aktivitäten von größerer Bedeutung war als bislang angenommen. So hätten sich die Staatstrolle vor allem auf diese Facebook-Tochter konzentriert, als ihre Aktivitäten auf Facebook und Twitter verstärkt in den Blickpunkt rückten. Angesichts der Berichte zeigten sich Vertreter beider Parteien im US-Kongress alarmiert über das aggressive Vorgehen. Der Ausschussvorsitzende Richard Burr (Republikaner) findet es am besorgniserregendsten, dass die Aktivitäten offenbar andauern. (jo@ct.de)

Download der Studien: ct.de/yv8w