Die HMI 2019: Meine kleine CeBIT

In der c't-Ausgabe 26/2018 trauerte ich an dieser Stelle meiner guten alten CeBIT hinterher. Das einstige Nerd-Paradies war durch einen ständigen Konzept- und Ausrichtungs-Zick-Zack zur Bedeutungslosigkeit geschrumpft und der Veranstalter zog die Reißleine.

Doch was ist jetzt los? Im meinem E-Mail-Postfach stapeln sich Einladungen von IT-Firmen, die mich auf die Hannover Messe Industrie (HMI) locken wollen. PR-Agenturen blockieren mein Telefon, säuseln mir ins Ohr, ich möchte doch unbedingt ihre IT-Kundschaft auf der HMI besuchen - wie zu besten CeBIT-Zeiten. Sind IT-Messen doch nicht tot? Sollte sich die HMI nun tatsächlich zum neuen Schaufenster der IT mausern?

Doch auf dem Geländeplan der HMI finde ich keine echte IT-Halle, sondern lediglich ein großer roter Bereich mit den Schwerpunkten "Industrial IT" und Automation. Das wundert auch nicht, denn dieses Jahr bildet die "Internationale Leitmesse für integrierte Automation, Industrial IT, Antriebs- und Fluidtechnik" eine der sechs Leitmessen, aus denen sich die HMI zusammensetzt.

Andererseits: Ist heute nicht alles irgendwie "Digitalisierung" und damit "IT"? Gerade in der Fertigungsindustrie spielt das Thema als "Industrie 4.0" und "Industrial IoT" längst eine wichtige Rolle. 2019 kommt nun noch "5G" als schneller, drahtloser Kommunikationsweg hinzu. Wächst da nicht irgendwie zusammen, was ohnehin untrennbar ist?

Ich gebe zu: Eigentlich wollte ich dieser HMI fern bleiben. Nicht, weil mich Industrie und Fertigungstechnik nicht interessiert - ganz im Gegenteil. Die HMI lockt mich stets mit Metallbearbeitungsmaschinen. Nur ist das dieses Jahr eben kein Schwerpunkt - dafür gibt's im September die EMO in Hannover.

Dennoch, ich werde dem Werben der Agenturen und IT-Unternehmen wohl erliegen und einen Besuch der HMI 2019 einplanen. Schließlich möchte ich mir ein eigenes Bild von der möglicherweise aufkeimenden Mini-CeBIT machen. Bleibt nur zu hoffen, das sich das nicht als Aprilscherz entpuppt: Die HMI beginnt schließlich am 1. April ...

Georg Schnurer

