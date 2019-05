Smartes Training

Fit werden, fit bleiben – mit technischer Unterstützung

Computer, Autos und Fernseher haben einen großen Anteil daran, dass sich der moderne Mensch zu wenig bewegt – und in Folge dessen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Doch Technik in Form von Sportelektronik und Fitness-Apps kann helfen, den Körper wieder in Schwung zu bringen.

Von Nico Jurran