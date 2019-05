Ab 25. Mai 2019 im Handel und auf ct.de

Desinfec’t 2019

Unser Notfall-System für den Ernstfall untersucht Windows-Systeme auf Viren. Dafür sind Scanner von Eset, F-Secure, Kaspersky und Sophos mit dabei, die ein Jahr lang kostenlose Signatur-Updates bekommen. Desinfec’t kann aber auch Daten retten und vieles mehr.

Lichtsysteme mischen

Philips Hue hat die beste App, Ikea die günstigsten Lampen und bei Innr gibt es schicke Filament-LEDs. Dank ZigBee lassen sich deren Komponenten untereinander austauschen. Wir schauen, wie man unterschiedliche Lampen mit Hue und Echo Plus zum Leuchten bekommt.

Billige Prozessorkühler

Ob Tower oder Top-Blower, ob mit Heatpipes oder ohne: Ein guter Prozessorkühler lässt die CPU ihr volles Turbo-Potenzial entfalten, arbeitet leise und ist im Handumdrehen montiert. Sechs Kühler von 7 bis 35 Euro treten als bessere Alternative zu den Box-Beigaben von Intel und AMD an.

Intelligente Überwachungskameras

Es gibt immer mehr Überwachungskameras, auch in Deutschland. Bildauswertung mit künstlicher Intelligenz kann Menschenleben retten, doch die Kameras stehen bei Datenschützern in der Kritik. c’t berichtet, wo die Kameras zum Einsatz kommen, was damit bereits funktioniert und wo ihre Grenzen liegen.

Mobil spielen

Es muss nicht immer Candy Crush sein: Für Smartphones und Tablets gibt es richtig gute Spiele, die für kleines Geld jede Menge Spaß machen – ohne nervige Werbung oder In-App-Käufe. Wir stellen unsere Lieblinge vor, haben Gaming-Smartphones getestet und Controller für mobiles Spielen ausprobiert.