Flüsterleise Hitzekiller Prozessorkühler für unter 35 Euro für AMD- und Intel-CPUs Sieben preiswerte Kühler treten gegen die von AMD und Intel mitgelieferten Boxed-Modelle an. Ihr Auftrag: Hitzköpfe möglichst lautlos kalt zu machen. Den erfüllen sie auf unterschiedliche Art fast immer vorbildlich, bis auf einen Ausreißer. Von Benjamin Kraft

Sicher, die sogenannten Boxed-Kühler, die AMD und Intel ihren Mainstream-CPUs für die Prozessorfassungen AM4 respektive LGA1151(v2) beilegen, tun ihren Job. Dem Preisdruck geschuldet sind die einfach gestrickten Modelle aber auf geringe Kosten statt auf einen besonders leisen Betrieb hin optimiert. Und Intels übertaktbaren K-CPUs liegen ohnehin keine Kühler bei.

Ein Stille-Upgrade muss aber nicht teuer sein; schon ab 7 Euro gibt es Kühler, die viel leiser als die Herstellerbeigaben sind und sogar besser kühlen. Oft haben sie auch noch Reserven für ein späteres Upgrade auf eine kräftigere CPU, die mehr Abwärme produziert, oder für Overclocking-Experimente – immerhin versprechen manche Modelle, bis zu 200 Watt an Abwärme wegkühlen zu können. Allerdings nutzen hohe Kühlleistung und niedrige CPU-Temperaturen nichts, wenn man sich bei der Montage die Finger verknotet oder die Einzelteile wegen der schlechten Anleitung aus Frust an die Wand feuert.

Sieben CPU-Kühler mit unterschiedlicher Bauform und Kühltechnik mussten im Labor und im praktischen Einsatz zeigen, was sie in den genannten Disziplinen draufhaben. Die ungleichen Zwillinge Xilence A250PWM und I250PWM für AMD- respektive Intel-CPUs sind mit rund sieben Euro die Preisbrecher im Testfeld. Den Alpenföhn Ben Nevis Advanced von EKL gibt es ab 26 Euro. Zwischen 30 und 35 Euro drängen sich der Arctic Freezer 34 eSports Duo, der be quiet Shadow Rock LP, der Thermalright True Spirit 120 Direct und der Scythe Choten. Bis auf die Xilence-Kühler lassen sich alle nicht nur auf den AMD-Sockeln der FMx- und AMx-Serien und allen Varianten der Intel-Fassung LGA115x anbringen. Manche passen auch auf die Fassungen LGA2011 und LGA2066 für Intels High-End-Desktop-Prozessoren (HEDT) oder die ältere LGA1366. Als Bezugspunkt dienten die beiliegenden Boxed-Kühler unserer Test-CPUs von AMD und Intel.