Mobile Spaßfavoriten

24 Lieblingsspiele der Heise-Redaktionen – für Zeitvertreib unterwegs und die grauen Zellen

Spiele für Smartphones und Tablets sind doof, billig gemacht und voll mit Werbung und Mikrotransaktionen. Das ist zumindest eine landläufige Meinung. Auf viele der Games für unterwegs mag das zutreffen – bei Weitem nicht auf alle. So oder so stecken Smartphone- und Tablet-Benutzer jede Menge Zeit, Aufmerksamkeit und oft auch Geld in diese Mobile Games – Heise-Redakteure sind da keine Ausnahme.

Von Julius Beineke