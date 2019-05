Bei Mäusen!

„Dieses Enzym bedeutet das Ende aller Diäten“, „Karotten könnten gegen Alzheimer helfen“, „Erhöhter Proteinkonsum kann ungesund sein“ – so spektakulär wird gern über neue Studien berichtet. Was all diese Schlagzeilen unterschlagen, ist der Zusatz „bei Mäusen“ (oder eine beliebige andere Art von Organismus), denn fast immer handelt es sich um Studien an Tieren. Deren Ergebnisse lassen sich nicht so einfach auf den Menschen übertragen. Der Twitter-Account @justsaysinmice will reißerische Schlagzeilen entlarven und mehr Bewusstsein dafür schaffen, dass die meisten dieser Forschungsergebnisse für den Menschen keine Relevanz haben. Der Mann hinter dem Account ist der Wissenschaftler James Heathers von der Universität Boston, der sich in seiner Arbeit viel mit wissenschaftlicher Methodologie beschäftigt. (mls@ct.de)

Webentwicklers Freuden

Nicht erst seitdem HTML zum „lebenden Standard“ erklärt wurde, gibt es dauernd wichtige Veränderungen, die für die Arbeit von Webentwicklern relevant sind. Die Seite Web Platform News sammelt die Neuigkeiten und kürzt sie zu übersichtlichen Häppchen. Ob es nun verbesserte Unterstützung verschiedener Input-Elemente sind, Veränderungen bei Googles Web-Beschleuniger AMP oder neue CSS-Funktionen: Hier findet man eine kurze, aber oft gut erklärte Zusammenfassung der Änderungen. Der Macher Šime Vidas verlinkt in seinen Meldungen auf die Quellen, sodass man bei Themen, die tiefergehende Studien erfordern, gleich in die Materie eintauchen kann. (mls@ct.de)

Schönschrift

Schriftarten gibt es unzählige. Elegant, verspielt, seriös oder neutral – für jede Gelegenheit gibt es eine Type. Die Website Fonts In Use zeigt an praktischen Beispielen und in schönen Bildern, welche Schriften bei Büchern, Platten, Produkten oder Schildern zum Einsatz kommen. Obendrauf gibt es manchmal noch eine kleine Analyse der typografischen Eigenheiten des Gegenstands. Das hilft auch bei der Suche von neuen, anderen Schriften und bringt Ideen, diese ungewohnt einzusetzen.

Die Schrift Helvetica dominiert seit Jahrzehnten die Welt der Typografie. Wie es dazu kommen konnte, dokumentiert der Filmemacher Gary Hustwit in seinem Film Helvetica. Zugegeben: Der Film ist schon etwas älter, aber bietet noch immer einen spannenden Einblick in die Welt des (Schrift-)Designs. Wen Helvetica angefixt hat, der sollte sich Hustwits weitere Filme über Produktdesign, Städteplanung oder die Designlegende Dieter Rams ansehen. (mls@ct.de)

Paketmanager-Wörterbuch

Wer mit verschiedenen Linux-Distributionen hantiert, muss sich auch mit unterschiedlichen Paketmanagern auseinandersetzen. Das ist oft schwerer als gedacht: Was bei Fedora und Red Hat ein Befehl zum Update des Systems ist, sind bei Debian zwei. Manche Tricks gehen mit allen Paketmanagern – nur mit Suses Zypper nicht. Als Rosettastein der Paketmanagerbefehle versteht sich die entsprechend benannte Seite „Rosetta“ im Arch-Linux-Wiki. Sie listet knapp einhundert Operationen für die Paketmanager von Arch Linux, Fedora, Debian, openSUSE und Gentoo auf. Mit ihr an der Hand verliert das Hantieren mit fremden Linux-Systemen sofort seinen Schrecken. (mls@ct.de)

Treiber der Vergangenheit

Die SoundBlaster 16 würde im zusammengebauten Retro-486er sicher eine gute Figur machen – wenn man die passenden Treiber hätte. Kein Problem! VOGONS Vintage Driver Library hat fast 60 GByte an alten Treibern, Anleitungen und Tools gehortet. Damit bekommt man die alte Tseng Labs ET4000 genauso wieder ans Laufen wie das alte Sidewinder-Gamepad – und dem archaischen Spielvergnügen steht nichts mehr im Weg. Die Treiberseite ist eine Sammlung der Treiber aus dem VOGONS-Retro-Gaming-Forum. Wer selbst noch ein paar alte Treiberdisketten rumliegen hat, kann dort vielleicht noch seinen Beitrag leisten, um das Archiv zu vergrößern. (mls@ct.de)