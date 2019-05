RDP-Lücke: Microsoft patcht sogar XP und Server 2003

Laut BSI und Microsoft akut gefährdet und von Hand zu patchen: XP und Server 2003.

Zum Patchday am 15.5. hat Microsoft trotz offiziellem Supportende auch Windows XP und Server 2003 mit Korrekturen versorgt. Sie schließen eine Sicherheitslücke in den Funktionen zur Fernsteuerung im Remote-Desktop-Protokoll (RDP). Die Lücke steckt auch in Windows 7 sowie Server 2008 und 2008 R2. Windows 8 und 10 und modernere Serverversionen sind nicht betroffen. Systeme, die automatisch mit Updates versorgt werden, sollten bereits gepatcht sein. Wer noch ältere Systeme einsetzt, muss sich selbst um die Installation der Patches kümmern.

Das Gefahrenpotenzial der Lücke, vor der auch das Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) warnt, schätzt Microsoft als hoch ein. Sie benötige keine Nutzerinteraktion, sodass darauf abgestimmte Malware wie WannaCry von PC zu PC springen könne. Die Lücke erlaubt das Ausführen von Code auf einem betroffenen System, bevor überhaupt die Authentifizierung für eine RDP-Sitzung startet. Lediglich Systeme, bei denen Network Level Authentication (NLA) aktiv ist, sind leidlich geschützt: Hier bedarf es einer Benutzer-Session, bevor Malware den Dienst zum Ausführen von bösartigem Code verführen kann.

Laut Microsoft sind bisher keine Schädlinge in freier Wildbahn gesichtet worden, die sich die Lücke zunutze machen. Aufgrund der Schwere ist aber verständlich, dass alle einstimmig und dringend dazu raten, auf betroffenen Systemen umgehend die Korrekturen zu installieren – oder im Fall von XP und Server 2003 besser gleich auf neuere Versionen umzusteigen. (ps@ct.de)

Patches zum Download: ct.de/y8b5