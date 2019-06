Schneller portabler Speicher Externe SSDs mit USB-Anschluss Für den Transport von ein paar Videos oder Office-Dateien sind USB-Sticks praktisch. Mit steigender Datenmenge aber werden sie zu klein, zu langsam und zu teuer. Abhilfe versprechen externe SSD mit USB-Anschluss. Von Lutz Labs

USB 3.0 schafft in der Theorie rund 480 MByte/s, USB 3.1 Gen 2 mit Superspeed+ sogar das Doppelte. Ein Backup wichtiger Office-Dateien oder das Kopieren eines Videos für einen Filmabend sollten damit eigentlich recht schnell gehen. Die meisten USB-Sticks aber erreichen nicht mal 100 MByte/s. Wer häufiger viele Daten mitnehmen möchte, greift besser zu einer externen SSD.

Zum Test in der Redaktion fanden sich insgesamt sechs Laufwerke ein: Adata SD600Q, iStorage diskAshur2 mit Hardware-Verschlüsselung, Kingston HyperX Savage Exo, Seagate Fast SSD, Verbatim Store ’n’ Go Portable SSD und WD My Passport Go, alle mit Kapazitäten von rund 500 GByte.