Ab 3. August 2019 im Handel und auf ct.de

Windows-Bremsen lösen

Wenn Windows nervige Denkpausen einlegt oder immer länger zum Booten braucht, dann liegt das nicht am Alter der Installation, sondern an einzelnen Bremsklötzen. Oft wird man die mit ein paar simplen Handgriffen los, aber manches erfordert den Griff in einen gut bestückten Werkzeugkasten.

Saugroboter

Der eine entleert sich selbst, der andere kann auch wischen: moderne Saugroboter können mehr als nur Staub saugen. Mit Kamera- oder gar Laser-Distanz-Navigation finden sie sich selbstständig zurecht. Wir haben getestet, wie gut sie saugen und wie es um den Datenschutz bestellt ist.

Avatare der Toten

Künstlich intelligente Chatbots ahmen Berühmtheiten nach, auch verstorbene. Die KI antwortet wie eine reale Person, wenn für ihr Training authentisches Material bereitstand, etwa Chatverläufe, E-Mails, Briefe und Tagebücher. Werden wir in Zukunft unsere Altvorderen per WhatsApp um Rat fragen?

Kindersichere Smartphones

Android und iOS bieten von Haus aus viele Möglichkeiten, die Spiel-, YouTube- und Chataktivitäten des Nachwuchses unter Kontrolle zu behalten. Wir zeigen, wie man den Kinderschutz einrichtet und wo seine Grenzen liegen.

Freifunk statt WLAN-Dilemma

Wer Gästen sein WLAN mit zugänglich machen will, muss sich entscheiden: umständlich und sicher oder bequem und offen? Mit Freifunk geht es sicher und bequem. Wir widmen uns der Funktionsweise, den dafür tauglichen Outdoor-Geräten und den Communities.