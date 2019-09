Kurz & knapp: Netze

Der VPN-Provider NordVPN nimmt das WireGuard-Protokoll ins Programm: Das Eigengewächs „NordLynx“ soll mit doppelter Adressumsetzung (Double NAT) das Problem der festen Client-Adressen von WireGuard lösen und so die Privatsphäre der Nutzer besser schützen. Die Technik lässt sich mit dem NordVPN-Client für Linux erproben.

An LiFi, dem optischen Pendant zu WiFi (WLAN), arbeiten Forscher schon länger. Mit 6 Millionen Euro Förderung soll nun ein Konsortium von Unternehmen und Wissenschafts-Partnern im EU-Projekt ELIoT (Enhance Lighting for the Internet of Things) über die nächsten drei Jahre Massenprodukte entwickeln und LiFi zum Durchbruch verhelfen.