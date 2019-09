BIOS-Update repariert Ryzen-3000-Zufallsgenerator AMD liefert Mainboard-Herstellern neuen Firmware-Code, sodass moderne Linux-Distributionen und das 3D-Spiel Destiny 2 nun auch mit der dritten Ryzen-Generation fehlerfrei laufen.

Aktuelle Linux-Distributionen laufen nach einem BIOS-Update nun endlich auch auf Ryzen-3000-Systemen.

Die seit Anfang Juli erhältlichen Ryzen-3000-Prozessoren haben einen Fehler im Zufallsgenerator, der schwerwiegende Folgen nach sich zieht. So startet unter Windows das 3D-Spiel Destiny 2 nicht und Linux-Distributionen, die eine aktuelle Version des System- und Service-Managers Systemd verwenden, hängen sich beim Systemstart auf.

Beim Anfordern von Zufallszahlen per RDRAND liefert der Prozessor ausschließlich mit 1-Bits besetzte Werte zurück, obwohl er zugleich die erfolgreiche Ausführung dieser x86-Instruktion per Carry-Flag bestätigt. Durch den immer identischen statt zufälligen Wert geraten Anwendungen und Betriebssystemkomponenten so stark aus dem Tritt, dass sie sich festfahren.

Ursprünglich sollten BIOS-Updates von PC- und Mainboard-Herstellern den Fehler beheben, die Version 1.0.0.3ABA der AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA) enthalten. Beim Testen stellte sich allerdings heraus, dass diese Version den Durchsatz der PCIe-Verbindung zwischen CPU und Chipsatz ausbremst.

Mit AGESA-Version 1.0.0.3ABB sollen all diese Probleme der Vergangenheit angehören: Wir haben deshalb zunächst auf dem AM4-Mainboard Gigabyte X570 Aorus Master mit einem Ryzen 9 3900X die BIOS-Version F5g (AGESA 1.0.0.3AB) getestet, mit der Fedora 30 nach wenigen Sekunden mit zahlreichen Fehlermeldungen den Startvorgang abbrach. Nach dem Firmware-Update auf F5I (AGESA 1.0.0.3ABB) lief die Linux-Distribution fehlerfrei.

Bei älteren Mainboards mit Serie-300- und -400-Chipsatz unterbindet die neue AGESA-Version die Nutzung von PCI Express 4.0 mit Ryzen-3000-Prozessoren. Einige Hersteller hatten diese Funktion freigeschaltet, obwohl AMD sie von vornherein X570-Boards vorbehalten hat. (chh@ct.de)