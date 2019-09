Ab 28. September 2019 im Handel und auf ct.de

Security-Checklisten 2020

Minimaler Aufwand, maximale Sicherheit: Mit unseren Sicherheits-Checklisten schützen Sie Computer, Smartphones, Online-Accounts und vieles mehr effektiv vor Hackern. Das Heftchen enthält außerdem Tipps für sichere Passwörter und zuverlässige Backups. Weitere Themen sind der sichere Umgang mit E-Mail, Online-Banking, Social Media, und auch der Raspberry Pi kommt nicht zu kurz.

Tinten-Mufus fürs Heim-Büro

Multifunktionsdrucker sind praktisch, wenn es schnell etwas zu kopieren, drucken oder gar zu faxen gibt. Wir testen günstige Einsteigermodelle, die wenig Stellfläche belegen. Via WLAN verbinden sie sich mit PCs und Mobilgeräten.

Pannenhilfe für Windows-10-Upgrades

Windows 10 bekommt regelmäßig Funktions-Upgrades – neue Systemversionen, bei deren Installation auch gerne mal was schiefgeht. Wir geben Tipps, wie Sie den Upgrade-Prozess kontrollieren und Probleme lösen.

KI zum Anfassen

Was kann künstliche Intelligenz und was nicht? c’t räumt mit gefühlten Wahrheiten auf und zeigt an vielen praxisnahen Beispielen, wofür KI steht und wie man sie einsetzt, auch ohne umfassende Programmierkenntnisse.

Tipphilfen im Test

Textbaustein-Tools verwandeln Shortcuts in Floskeln, Sätze, Signaturen oder Code-Fragmente. Das klappt systemweit in jeder Software, in der es etwas zu tippen gibt. Einige der Tools können mehr, etwa Formulare ausfüllen oder Makros ausführen.