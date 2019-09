Getunte Mäuse sehen Infrarot

Ganz ohne Nachtsichtgeräte, sondern einfach mit Nanopartikeln ist es gelungen, Mäusen Sehfähigkeit für nahes Infrarot zu verleihen. Die Partikel werden durch Licht im Nahinfrarotspektrum angeregt und leuchten sichtbar grün auf. Der Forscher Gang Han von der University of Massachusetts Medical School und sein Team injizierten ihre Lösung mit Nanopartikeln unter die Netzhaut, wo sie sich in der Nähe der Sehzellen anlagerten. Die so behandelten Mäuse waren anschließend in der Lage, das zusätzliche Spektrum wahrzunehmen. In Verhaltenstests bewiesen die Tiere sogar, dass sie damit selbst komplexe Symbole außerhalb des sonst sichtbaren Spektrums erkennen konnten. Die Forscher wollen künftig Nachtsicht auch für Menschen ermöglichen und mit ihrem Verfahren ebenso Farbenblindheit behandeln. (agr@ct.de)