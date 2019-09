DECT-Telefon mit langer Laufzeit

AVMs FritzFon C6 gleicht größtenteils dem Vorgänger FritzFon C5, es hat aber ein neues Gehäuse und einen größeren Akku bekommen.

Mehr als drei Jahre nach dem Erscheinen des FritzFon C5 hat AVMs DECT-Handgeräte-Familie wieder Nachwuchs bekommen: Wie sein Vorgänger arbeitet das FritzFon C6 nach dem handelsüblichen DECT-GAP-Standard, was den Einsatz an allen ebenso fähigen Basisstationen beliebiger Hersteller ermöglicht. Den größten Funktionsumfang bietet das Handset aber an der Fritzbox: AVM verspricht unter anderem HD-Telefonie (G.722), Bedienung der auf der Fritzbox laufenden Anrufbeantworter, Handset-übergreifende Telefonbücher inklusive Kontaktbilder, RSS-Feeds, Internetradio und Podcasts.