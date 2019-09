Gaming zum Mitnehmen MSI und Razer bauen kompakte, leichte Gaming-Notebooks mit Intels U-Prozessoren der zehnten Generation und Nvidias GeForce GTX 1650.

MSI (im Bild das Prestige 14) und Razer (unten) bringen flache und leichte Notebooks mit Core-i-Prozessoren der zehnten Generation auch für Gamer.

Die Mittelklasse-GPU genügt für meist flüssiges Spielen in Full HD (1920 × 1080 Pixel). Trotz identischer Core-i-Generation unterscheidet sich allerdings das Innenleben der von MSI und Razer verwendeten Prozessoren. Razer nutzt beim Blade Stealth 13 den Core i7-1065G7 aus Intels Ice-Lake-U-Familie in der 10-Nanometer-Fertigung. Darin sitzen vier Rechenkerne mit moderner Sunny-Cove-Architektur. MSI hingegen lötet ins Prestige 14 den sechskernigen Core i7-10710U alias Comet Lake-U mit gut abgehangener 14-nm-Technik. Das Prestige 14 ist mit 1,29 Kilogramm knapp das leichtere der beiden Notebooks. Das Razer-Gegenstück wiegt 1,42 Kilogramm, die Variante mit UHD-Touchscreen (3820 × 2160 Pixel) ist minimal schwerer. MSI möchte das Prestige 14 ab Oktober je nach Konfiguration für 1450 bis 1900 Euro verkaufen. Razer bringt das Blade Stealth 13 voraussichtlich Ende September in den Handel. Die Full-HD-Variante mit 16 GByte LPDDR4-3733-RAM und einer 512 GByte großen NVMe-SSD kostet 2000 Euro.