Magnet durch Licht gesteuert

In der Entdeckung eines neuen Stoffes sehen die Forscher um Professor Dr. Wolfram Sander von der Ruhr-Universität Bochum eine Chance für Speichermedien der Zukunft. Grünes Licht genügt, um das Molekül 3-methoxy-9-flourenylidene in einen paramagnetischen Zustand zu bringen. Es richtet sich also nach einem äußeren Magnetfeld aus. Blaues Licht schaltet das Molekül um, es bildet ein schwaches entgegengesetztes magnetisches Moment. Das Geheimnis liege in der Methoxygruppe, die lichtgesteuert ihre Position im Molekülaufbau ändert. Leider ist der Stoff nur in sehr tiefen Temperaturen einsatzbereit, etwa zwischen –70 und –170 Grad Celsius. Die Bochumer forschen nun nach ähnlichen Materialien für höhere Temperaturen. (agr@ct.de)