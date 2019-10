Gnome 3.34: Eye-Candy und Ressourcenanalyse Die neue Version des verbreiteten Linux-Desktops verbessert Bedienung und Leistung. Für Programmierer gibt es bessere Analyse-Tools, um Flaschenhälse in ihren Anwendungen zu finden.

Mit mehr Datenquellen soll das Analyse-Tool Sysprof Entwickler unterstützen, ihre Apps ressourcenschonender zu machen. Davon soll auch der Gnome-Desktop insgesamt profitieren. Bild: GNOME Project

Die Entwickler des Open-Source-Projekts konzentrierten sich bei Gnome 3.34 auf die mit der Vorversion begonnenen Modernisierungen. Die Systemeinstellungen haben jetzt ein responsives Design, was die Darstellung auf kleineren Geräten verbessert. Der Abschnitt zum Einstellen der Hintergrundbilder wurde gänzlich neu gestaltet. Eigene Hintergründe muss man nicht mehr im Bilder-Ordner ablegen, sondern kann ein beliebiges Bild auf dem System auswählen. In der Programmübersicht lassen sich die Starter der einzelnen Anwendungen in Ordner gruppieren. Wie auf dem Smartphone schiebt man dazu die Icons der Apps übereinander.