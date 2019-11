Libra erleidet Rückschläge Die Dachorganisation für Facebooks Kryptowährungs-Projekt hat sich offiziell konstituiert, ist durch den Rückzug bedeutender Partner jedoch geschwächt.

Gründungsurkunde unterschrieben, wichtige Mitglieder verloren: Die Libra Association kann nur verhalten feiern. Bild: Kai Nietfeld / dpa

21 Unternehmen und Organisationen haben in Genf formell die Gründungsurkunde der Libra Association unterzeichnet. Dort befindet sich auch der Hauptsitz des Konsortiums, das die digitale, auf einer Blockchain beruhende Kryptowährung Libra in Umlauf bringen will. Treibende Kraft hinter dem Projekt ist Facebook, das in der Libra Association durch die Unternehmenstochter Calibra vertreten ist. Zu den Partnern gehören unter anderem Vodafone, Spotify, die Transportdienstleister Uber und Lyft sowie der digitale Handelsplatz für Kryptowährungen Coinbase.