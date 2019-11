Mikrocontroller mit 1 GHz

Leistungsfähige Mikrocontroller, die typischerweise in Steuerungs- und anderen Echtzeitanwendungen zum Einsatz kommen, nähern sich der Rechenleistung von Mikroprozessoren an. NXP führt seit einigen Jahren die besonders leistungsstarke „Crossover MCU“-Baureihe i.MX RT und stellt nun den i.MX RT1170 vor, dessen ARM-Cortex-M7-Kern 1 GHz erreicht. Zusätzlich ist ein Cortex-M4 mit bis zu 400 MHz eingebaut, aber auch ein 2D-Grafikprozessor: NXP empfiehlt den i.MX RT1170 besonders für den Einsatz in digitalen Anzeigen für Autos.