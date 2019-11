RFID-Tag nutzt Strom aus Schatten Forscher haben Solarzellen konstruiert, die mit dem spärlichen Licht in Innenräumen auskommen. Damit versorgte RFID-Sensoren brauchen keine Batterien.

Eine Perowskit-Solarzelle auf flexiblem Substrat: Derartige Zellen können inzwischen auch Strom in schattigen Innenräumen erzeugen. Bild: MIT / Ken Richardson

Viele Sensoren, die Umweltdaten drahtlos per RFID (Radio Frequency Identification) übermitteln, beziehen Strom aus Batterien. Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben Solarzellen vorgestellt, die mit wenig Licht auskommen und dennoch genügend Strom für RFID liefern.