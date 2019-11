Ab 23. November 2019 im Handel und auf ct.de

FIDO2-Stick statt Passwort

Mit einem FIDO2-Stick am Schlüsselbund schützen Sie Ihre Online-Accounts effektiv vor Hackern – und bei manchen Webseiten kann man damit sogar auf das Passwort verzichten. In unserer großen Marktübersicht finden Sie den passenden FIDO2-Stick.

Tintentanks statt teure Patronen

Drucker mit fest eingebauten Tintentanks kosten zwar mehr als normale Patronenmodelle, bei der Tinte spart man aber enorm. Nach Epson und Canon bietet nun auch HP Tintentankdrucker an. Wir haben aktuelle Multifunktionsgeräte der drei Hersteller unter die Lupe genommen: Wer druckt am günstigsten?

Die Wahrheit über Fake News

Falschnachrichten bleiben eine schwer zu bekämpfende Pest. Wir zeigen, auf welchen Wegen sie sich verbreiten, welche Faktenchecker es gibt, wie sie arbeiten – etwa um Bildmanipulationen aufzudecken – und wie man selbst Quellen überprüft.

Künstlich übersetzt

Der maschinelle Dolmetscher DeepL übersetzt heute zwischen 72 Sprachpaaren. Das in Deutschland entwickelte Online-Angebot hebt sich von Konkurrenzsystemen ab. Im Praxistest zieht c’t Vergleiche, deckt Schwächen bei DeepL auf, offenbart Stärken und gibt Bedientipps.

Linux auf den optimalen PCs

Ubuntu & Co. laufen zwar auf unseren in der aktuellen c’t vorgestellten PC-Bauvorschlägen, ecken hier und da aber ein wenig an. Einige dieser für moderne Hardware typischen Macken können Sie mit ein paar gezielten Handgriffen leicht aus der Welt schaffen.