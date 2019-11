Quantencomputer – umstrittene Superstars Google hat den Leistungsbeweis für seinen neuen Quantencomputer-Chip Sycamore veröffentlicht. Konkurrent IBM bezweifelt allerdings, dass dieser eine prinzipielle Überlegenheit gegenüber den stärksten heutigen Superrechnern beweisen kann.

Der Sycamore-Chip zeigte eine deutlich geringere Fehlerrate als seine Vorgänger Bild: Google

Kann der neue Quantenprozessor Sycamore von Google tatsächlich in 200 Sekunden Berechnungen durchführen, für die der stärkste heutige Supercomputer über 10.000 Jahre benötigen würde? Was durch eine Indiskretion bereits einen Monat zuvor an die Öffentlichkeit drang, hat das Team um John Martinis inzwischen im Wissenschaftsmagazin Nature offengelegt. Dort wird eine hochkomplexe Berechnung als Nachweis der Quantum Supremacy dargestellt, ein Beweis, dass Quantencomputer schon heute Aufgaben durchführen können, die kein klassischer Computer in absehbarer Zeit bewältigen kann.