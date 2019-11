Social Media gegen Desinformation

Erwischt: Zwei Faktenchecker von Instagram haben falsche Informationen über einen „Fernstraßen-Hai“ in einem Posting als solche gekennzeichnet. Bild: Facebook

Twitter plant neue Richtlinien gegen Deepfakes, die „die physische Sicherheit einer Person gefährden oder zu Offline-Schäden führen könnten“. Laut eines Tweets arbeite man an besonderen Regeln für „unechte und manipulierte Medien“. Diese richten sich gegen Fotos, Videos und Audiodateien, die nachträglich so bearbeitet worden sind, dass sie Nutzern falsche Tatsachen und Ereignisse vermitteln. Solche über Twitter geteilte Deepfakes könnten möglicherweise erhebliche Schäden verursachen, so das Unternehmen. Es will in den nächsten Wochen zunächst in einer Feedback-Phase seine Nutzer einbinden. Die Nutzer sollen Input für die Suche nach unechten Medienbeiträgen liefern und ihre Meinungen einbringen; dieser Input soll in die endgültigen Richtlinien einfließen.