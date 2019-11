Ab 7. Dezember 2019 im Handel und auf ct.de

Support-Ende für Windows 7

Jetzt ist es so weit: Drei Wochen nach Weihnachten will Microsoft zum letzten Mal kostenlose Sicherheitsupdates für Windows 7 spendieren – das zwingt Nutzer zum Handeln. Wir erläutern, was Sie, Ihre Freunde und Verwandten und nicht zuletzt Ihr Chef unternehmen können.

Raspberry Pi 4 kühlen

Der Raspi 4 ist schnell. Wer ihm reichlich Rechenarbeit aufbürdet oder gar ihn übertaktet, muss ihn aber kühlen – sonst ist die ganze Rechenpower nur Theorie. Sechs Lösungen zeigen, wie weit Passivkühlung reicht, wie man trotz Lüfter leise kühlt und ob das WLAN im Ölbad noch funktioniert.

Actioncams: Spielzeug oder Vielzweck-Kamera

Sie sollen schnell reagieren, einfach zu bedienen sein und auch dort vorzeigbare Videos aufnehmen, wo es dreckig, nass und holprig hergeht. Was aktuelle Actioncams zwischen 80 und 800 Euro bieten, verrät unser Test.

Verteilte Datenbanken mit CockroachDB

Eine SQL-Datenbank mit MySQL oder MariaDB ist schnell aufgesetzt – wesentlich aufwendiger ist es dagegen, eine solche Datenbank auf vielen Servern synchron zu halten. Mit CockroachDB bauen Sie ein Datenbank-Cluster mit wenigen Handgriffen und sorgen für Ausfallsicherheit.

Günstige Smart-TVs mit 55"

1,40 m Diagonale und für 400 bis 900 Euro zu haben – das ist heute die LCD-TV-Mittelklasse. Im c’t-Labor zeigt sich, ob Bildqualität und smarte Fähigkeiten eher „mittel“ oder doch „klasse“ sind. Außerdem helfen wir bei der Auswahl und der Konfiguration und liefern Tipps zum Sparen beim Kauf.