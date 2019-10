Abenteuerlich Alte Adventures retten und spielen Du kämpfst wie eine Kuh! Wer als Guybrush Threepwood die Schwertmeisterin von Monkey Island besiegen will, muss so richtig beleidigend werden, als Zak McKracken hingegen virtuos tröten und als Roger Wilco den Besen bändigen. Doch bevor Sie in Erinnerungen schwelgen können, müssen Sie die alten DOS-Adventures vom Dachboden retten. Aber keine Angst, gelingt das nicht, gibt es sie auch für kleines Geld im Internet. Von Mirko Dölle

Ganze Abende verbrachte man am Computer, bewegte die Maus Pixel für Pixel über die viel zu groben Klötzchen auf dem Bildschirm, in der Hoffnung, endlich die Fackel oder den Lichtschalter an der Wand zu finden, damit man einen Schritt weiter kam. Damals, als man noch nicht nach der Komplettlösung googeln konnte, sondern am nächsten Tag auf dem Schulhof jemanden fragen musste, der das Adventure schon durchgespielt hatte, um weiterzukommen. Schwelgen Sie nicht länger in Erinnerungen, stauben Sie Ihren Pile of Shame ab und lassen Sie die gute alte Zeit wiederauferstehen!

Bei uns lagen drei Lucasfilm-Spiele ganz oben auf dem Stapel: Zak McKracken und Monkey Island Teil 1 und 2. Seltene Originale aus den späten 1980er-Jahren in deutscher Sprache, mit Kopierschutz und Originalverpackung. Und sündhaft teuer, 60 bis 120 D-Mark kostete damals jedes der Spiele – wenn es keine Raubkopie war.